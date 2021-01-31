Райкконен рассказал, почему решил продолжить карьеру

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, в чём заключается его мотивация продолжать выступления в серии.



«Даже когда выступаете в составе лучшей команды, нет гарантии, что вы сможете выигрывать гонки. Одна команда сейчас доминирует, а у остальных 18 машин мало шансов. Так что да, победы — редкость. Но мне всё ещё нравится пилотировать болид и работать в команде.



Мне нравится заниматься всем, что помогает сделать машину быстрее и лучше. Вот почему я до сих пор этим занимаюсь и хочу продолжать.



Если бы меня что-то не устраивало, я прекратил бы выступать. Для меня это имеет смысл. Я бы перестал тратить время на разъезды по миру. Главное — чтобы мне нравилось, чем занимаюсь», — приводит слова Райкконена Formule1.nl.