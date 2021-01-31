Райкконен рассказал, почему решил продолжить карьеру
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, в чём заключается его мотивация продолжать выступления в серии.
«Даже когда выступаете в составе лучшей команды, нет гарантии, что вы сможете выигрывать гонки. Одна команда сейчас доминирует, а у остальных 18 машин мало шансов. Так что да, победы — редкость. Но мне всё ещё нравится пилотировать болид и работать в команде.
Мне нравится заниматься всем, что помогает сделать машину быстрее и лучше. Вот почему я до сих пор этим занимаюсь и хочу продолжать.
Если бы меня что-то не устраивало, я прекратил бы выступать. Для меня это имеет смысл. Я бы перестал тратить время на разъезды по миру. Главное — чтобы мне нравилось, чем занимаюсь», — приводит слова Райкконена Formule1.nl.
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
16:52
-
15:39
-
14:59
-
13:51
-
12:51
-
10:53
-
09:53
-
00:51
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:51
-
20:51
-
19:46
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
15:57
-
14:36
-
12:52
-
11:47
-
10:53
-
09:53
-
00:50
- 29 января 2021
-
23:56
-
23:28
-
21:41
-
20:18
-
18:54
-
17:47
-
16:45
-
16:13
-
15:29
-
14:41
-
13:40
-
13:07
-
12:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам