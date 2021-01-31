Джовинацци: не фокусируюсь на других пилотах

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци заявил, что не следит за другими пилотами академии «Феррари» и сосредоточен на своих результатах.



«На данный момент не фокусируюсь на других пилотах. Полностью сосредоточен на себе. Это то, что мы всегда делаем, стараюсь работать над собой. Посмотрим, что из этого получится. Пытаться сосредоточиться на других пилотах — не то, что поможет мне достичь прогресса, так что лучше сосредоточусь на своей работе.



Моя мечта — выступать в „Феррари“, но, конечно, понимаю, что Карлос пришёл в команду не на один год, кроме того, в команде есть Шарль Леклер. Я тоже часть этой семьи, и мне приятно чувствовать поддержку „Феррари“. Никогда не знаешь, что произойдёт, так что сейчас я сосредоточен на том, чтобы успешно выступать в „Альфа Ромео“. Сейчас моя цель — справиться с работой в сезоне-2021, а там посмотрим, что получится в 2022 году», — приводит слова Джовинацци Crash.