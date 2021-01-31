Алексей Попов: ситуация вокруг Хэмилтона всё более запутанная

Известный комментатор Алексей Попов предположил, что ситуация вокруг контракта семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона становится всё более запутанной.

«Ситуация вокруг Льюиса становится всё более запутанной. С одной стороны, мне казалось, что всё это маркетинговый ход, чтобы, как и предполагал Экклстоун, чтобы о „Мерседесе“ просто говорили. С другой стороны, так ли надо „Мерседесу“, чтобы о них говорили? Тем более, говорят всякое. Да, многие говорят, что любая реклама это реклама. Но я не согласен.

Приятно ведь, когда говорят по делу, а не ведут какие-то непонятные опросы с непонятными результатами. Вроде 80% британцев не хотят видеть Хэмилтона в «Мерседесе» в следующем сезоне. Может быть так, потому что на замену тоже будет идти британец. Ситуация для Льюиса не очень приятная", — сказал Попов на своём канале в YouTube.