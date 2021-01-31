Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алексей Попов: ситуация вокруг Хэмилтона всё более запутанная

Алексей Попов: ситуация вокруг Хэмилтона всё более запутанная
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Известный комментатор Алексей Попов предположил, что ситуация вокруг контракта семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона становится всё более запутанной.

«Ситуация вокруг Льюиса становится всё более запутанной. С одной стороны, мне казалось, что всё это маркетинговый ход, чтобы, как и предполагал Экклстоун, чтобы о „Мерседесе“ просто говорили. С другой стороны, так ли надо „Мерседесу“, чтобы о них говорили? Тем более, говорят всякое. Да, многие говорят, что любая реклама это реклама. Но я не согласен.

Приятно ведь, когда говорят по делу, а не ведут какие-то непонятные опросы с непонятными результатами. Вроде 80% британцев не хотят видеть Хэмилтона в «Мерседесе» в следующем сезоне. Может быть так, потому что на замену тоже будет идти британец. Ситуация для Льюиса не очень приятная", — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021