Хэмилтон рассказал, при каких обстоятельства завершит карьеру

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, когда завершит карьеру. По его словам, это случится, как только он перестанет получать удовольствие от своей работы.

«Думаю, периодически все люди испытывают какие-то проблемы. Каждый должен понять, что пробуждает в нём настоящую страсть. Наступают моменты, когда этот поиск становится чем-то серьёзным. У нас есть только одна жизнь и каждый должен наслаждаться тем, что делает. Нужно находить счастье в каждом дне. Когда я выезжаю из боксов, на моём лице играет улыбка, даже сейчас, после стольких лет. Если однажды я почувствую, что это больше не так, что я не получаю удовольствие, начну думать о завершении карьеры», — приводит слова британца GPblog.