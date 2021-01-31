Энцо Фиттипальди выиграл виртуальный Гран-при Австрии

Руководство Формулы-1 приняло решение провести три виртуальных Гран-при перед стартом нового сезона. Первый из них прошёл 31 января, пилоты использовали конфигурацию автодрома в австрийском Шпильберге.
По итогам заездов победу одержал пилот Формулы-3 Энцо Фиттипальди, который в виртуальной гонке защища цвета «Хааса». Второе место завоевал член гоночной Академии «Феррари», младший брат Шарля Леклера Артур. Тройку лучших замкнул экс-пилот Формулы-1 Стоффель Вандорн. Впрочем, из-за нарушения пределов трассы Леклер переместился на третье место, а Вандорн стал вторым.
На четвёртом месте расположился экс-боевой пилот «Ред Булл», а ныне резервист австрийской команды Александер Албон.
Следующий виртуальный Гран-при пройдёт 7 февраля. Гонщики испытают себя на виртуальной трассе «Сильверстоун».
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