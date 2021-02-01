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А. Росси выиграл «24 часа Дайтоны», Монтойя — 4-й, Магнуссен после прокола — 5-й

На автодроме Daytona International Speedway (Дайтона-Бич, штат Флорида, США) завершилась известная гонка на выносливость «24 часа Дайтоны». Победу в ней одержал экипаж «Акуры» в составе Рикки Тэйлора, Филипа Альбукерке, Александера Росси и Элио Кастроневеса.

Второе место у Экипжа Джимми Джонсона, Камуи Кобаяси, Симона Пажно и Майка Рокенфеллера, выступивших на «Кадиллаке». Топ-3 замкнули Оливер Джарвис, Харри Тинкнел и Джонатан Бомарито.

Известный экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя стал четвёртым. Экипаж Кевина Магнуссена имел шансы на успех, но в результате прокола четвёрка лишь замкнула топ-5.

«24 часа Дайтоны»

1. Рикки Тэйлор/Филип Альбукерке/Александер Росси/Элио Кастроневес («Акура») — 807 кругов

2. Джимми Джонсон/Камуи Кобаяси/Симон Пажно/Майк Рокенфеллер («Кадиллак» ) — 807 кругов

3. Оливер Джарвис/Харри Тинкнел/Джонатан Бомарито («Мазда») — 807 кругов

4. Дэн Кэмерон/Оливер Пла/Хуан Пабло Монтойя/Эй Джей Алмендингер («Акура») — 807 кругов

5. Кевин Магнуссен/Скотт Диксон/Ренгер ван дер Занде («Кадиллак») — 807 кругов.

