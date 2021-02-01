Албон: попытаюсь вернуть место в «Ред Булл» через виртуальные Гран-при

Бывший пилот «Ред Булл» Александер Албон во время стрима пошутил, что успешными выступлениями в виртуальных Гран-при постарается убедить руководство австрийской команды вернуть ему место боевого гонщика.

«Мне немного грустно, чувствую, что другие пилоты сейчас более заняты, чем я. Попытаться вернуть своё место? Да, хотелось бы. Постараюсь сделать это через виртуальные Гран-при», — приводит слова Албона Formula1News.



Первый из трёх виртуальных Гран-при в это межсезонье выиграл пилот Формулы-3 Энцо Фиттипальди. Второе место занял член гоночной Академии «Феррари» Артур Леклер. Тройку лучших замкнул экс-пилот Формулы-1 Стоффель Вандорн. Албон по итогам виртуальных заездов на «Ред Булл Ринге» стал четвёртым.