Пилота сняли с «24 часа Дайтоны» прямо во время гонки из-за COVID, его экипаж победил

Как выяснилось прямо во время «24 часа Дайтоны», тест на коронавирус пилота Антонио Гарсии дал положительный результат. Команде пришлось снять его с дистанции. Джордан Тэйлор и Ник Катсбург заканчивали гонку вдвоём и смогли одержать победу в классе GT Le Mans.
«В соответствии с международными протоколами все пилоты и члены команд должны пройти тест на COVID до и после любых гонок.
Первый тест Гарсии, перед прибытием на «Дайтону», дал отрицательный результат, а второй, который он сдавал, чтобы покинуть страну, — положительный. После получения уведомления об этом его немедленно сняли с соревнований, хотя Антонио и не испытывал никаких симптомов.
После консультаций с IMSA было определено, что команда выполнила все условия протоколов безопасности и может продолжать гонку. Мы уведомили членов экипажа и других лиц, которые контактировали с Антонио, и проведём для них тестирование через 72 часа в соответствии с рекомендациями CDC», — приводит слова представителя команды SportCar365.
Гарсия опубликовал сообщение в «Твиттере», в котором рассказал, что он перенёс COVID-19 ещё в конце декабря и был удивлён повторному положительному тесту.
«С тех пор как 8 января меня выписали, я и представить себе не мог, что снова получу положительный результат теста», — написал гонщик.
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