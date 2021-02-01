Облысевший Феттель вернётся к привычному имиджу

Журналисты Bild утверждают, что болельщики, шокированные внешним видом Себастьяна Феттеля во время подгонки сиденья, вряд ли ещё раз увидят четырёхкратного чемпиона Формулы-1 таким. Пилот «Астон Мартин» вернётся к своим «обычным более длинным волосам» к началу сезона в Бахрейне.



Пресс-служба «Астон Мартин» недавно опубликовала ролик, на котором Феттель проходит подгонку сиденья. На записи видно, что немец заметно облысел.



«Феттель не знал, что на него направлена камера. Во время зимнего перерыва Себастьян просто решил покороче постричься, потому что обычно в это время он не появляется на публике. Планировалось, что немца увидят с его привычными волосами только на тестах и в начале сезона в Бахрейне», — сообщается на сайте GrandPX.

Фото доступны на странице Формулы-1 в «Твиттере».