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«Хаас» не сможет запустить мотор «Феррари» на новом болиде до тестов в Бахрейне

«Хаас» не сможет запустить мотор «Феррари» на новом болиде до тестов в Бахрейне
Авто / Формула-1 0
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Команда Формулы-1 «Хаас» не сможет запустить новый двигатель «Феррари» на болиде 2021 года до предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Это связано с ограничениями властей Великобритании по пересечению границы страны из-за пандемии коронавируса. Силовую установку можно доставить из Италии на базу «Хааса» в Банбери, но специалисты «Скудерии», работающие с ней, не имеют возможности добраться туда.

По словам руководителя команды Гюнтера Штайнера, даже он не может посетить базу «Хааса» без обязательного двухнедельного карантина. Исключение сделано лишь для пилотов Мика Шумахера и Никиты Мазепина, так как они должны пройти процедуру подгонки сиденья до начала тестов.

Сообщается, что сам болид «Хааса» будет готов к середине февраля. Предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта.

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