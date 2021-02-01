«Хаас» не сможет запустить мотор «Феррари» на новом болиде до тестов в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Хаас» не сможет запустить новый двигатель «Феррари» на болиде 2021 года до предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Это связано с ограничениями властей Великобритании по пересечению границы страны из-за пандемии коронавируса. Силовую установку можно доставить из Италии на базу «Хааса» в Банбери, но специалисты «Скудерии», работающие с ней, не имеют возможности добраться туда.



По словам руководителя команды Гюнтера Штайнера, даже он не может посетить базу «Хааса» без обязательного двухнедельного карантина. Исключение сделано лишь для пилотов Мика Шумахера и Никиты Мазепина, так как они должны пройти процедуру подгонки сиденья до начала тестов.



Сообщается, что сам болид «Хааса» будет готов к середине февраля. Предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта.