Магнуссен рассказал, почему считает Формулу-1 скучной

Бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен после яркого выступления на «24 часах Дайтоны», где его экипаж боролся за победу и в итоге занял пятое место, заявил, что не скучает по Формуле-1.



«В последние годы Формула-1 стала слишком однообразной. Мы начинали каждый уик-энд в надежде на чудо — набрать очко или два. И это стало просто скучно. Я всегда хотел, чтобы произошло что-то новое.

После настоящей гонки и борьбы за победу в «Дайтоне» мне стало ясно, что в этом вся суть. Вот почему я не скучаю по Формуле-1. Если у вас нет шанса на победу или по крайней мере веры в то, что вы можете выиграть, участие в серии того не стоит.

Болид Формулы-1 едет почти идеально, даже если он самый медленный на решётке. Так что пилотировать его не так уж и сложно. Он настолько совершенен, что никогда вас не удивит», — приводит слова Магнуссена GrandPX.