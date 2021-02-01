Пресс-служба трассы Ф-1 в Барселоне показала переделанный 10-й поворот

Пресс-служба трассы «Каталунья» в Барселоне опубликовала на своей странице в «твиттере» небольшой ролик, в котором показала, как выглядит переделанный 10-й поворот. Ему решили придать историческую конфигурацию, чтобы проводить как автомобильные, так и мотоциклетные соревнования в одной и той же версии. На видео поворот проходит сейфти-кар.
«Доброе утро!!! Первый установочный круг завершён!» — говорится в описании к ролику.
Видео доступно на странице автодрома «Каталунья» в «Твиттере».
В комментариях пользователи начали спрашивать, что за автомобиль показан на видео и как изменились зона безопасности.
«Это новый дизайн автомобиля безопасности, который у нас уже был. Зона вылета теперь частично заасфальтирована и частично покрыта гравием», — рассказали в пресс-службе.
Гран-при Испании Формулы-1 пройдёт в Испании с 7 по 9 мая, этап MotoGP запланирован с 4 по 6 июня.
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