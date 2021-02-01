В «Мерседесе» заявили, что не блокируют сделку «Ред Булл» и «Хонды»

В «Ред Булл» после ухода «Хонды» из Ф-1 не готовы продолжать работать над силовыми установками своими силами, если не будет достигнуто соглашение о заморозке на доработку двигателей. Для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков на внесение изменений в регламент. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкий концерн не собирается блокировать принятие данного решения.
«Если заморозка необходима для сохранения «Ред Булл» и «Хонды» в бизнесе, мы поддержим её. Нужно работать сообща, чтобы производители оставались в Формуле-1. Проект «Ред Булл — Хонда» очень амбициозен, но я думаю, они справятся. Вот почему мы в основном выступаем за заморозку на доработку силовых установок», — цитирует Вольфа GrandPX.
При этом австриец отметил, что в настоящее время основное внимание «Мерседеса» сосредоточено на работе над собственным болидом 2021 года.
«Он ещё далёк от полной готовности, и проект не будет завершён до самого последнего момента перед шейкдауном», — подчеркнул функционер.
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