Бинотто: мы не сможем сократить отставание от «Мерседеса» в 2021 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что итальянской команде не удастся догнать «Мерседес» в 2021 году.
«Говоря честно, стоит отметить, что отставание от лучшей команды чемпионата в настоящий момент слишком велико и мы не сможем сократить его. Но, когда мы говорим о гонках, важно понимать, что в них может случиться что угодно. Всякое может произойти в ходе сезона, во время гонки. Надеюсь, что у нас будет свой шанс победить, а мы этим шансом воспользуемся.
У меня нет хрустального шара. Так что мы просто подождём и посмотрим. В этом и есть прелесть Формулы-1, в том, что есть много неопределённых, случайных вещей. Мы много работаем, чтобы сделать всё возможное, так что давайте просто посмотрим, насколько конкурентоспособны мы будем в марте», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.
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