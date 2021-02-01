Бинотто: мы не сможем сократить отставание от «Мерседеса» в 2021 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что итальянской команде не удастся догнать «Мерседес» в 2021 году.



«Говоря честно, стоит отметить, что отставание от лучшей команды чемпионата в настоящий момент слишком велико и мы не сможем сократить его. Но, когда мы говорим о гонках, важно понимать, что в них может случиться что угодно. Всякое может произойти в ходе сезона, во время гонки. Надеюсь, что у нас будет свой шанс победить, а мы этим шансом воспользуемся.



У меня нет хрустального шара. Так что мы просто подождём и посмотрим. В этом и есть прелесть Формулы-1, в том, что есть много неопределённых, случайных вещей. Мы много работаем, чтобы сделать всё возможное, так что давайте просто посмотрим, насколько конкурентоспособны мы будем в марте», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.