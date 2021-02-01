Источник: «Рено» нацелен поставлять моторы «Уильямсу»

Компания «Рено» рассматривает возможность договориться о поставке двигателей с командой «Уильямс», сообщает Motorsport. По информации источника, французская компания уже провела первичные переговоры с командой.
Кроме того, как сообщает источник, «Рено» заинтересован в том, чтобы сделать команду «Уильямс» «филиалом» своей молодёжной Академии.
Однако, на пути к возможной договорённости есть несколько препятствий. Так, например, болиды по регламенту 2022 года уже находятся на стадии разработки и может быть поздно менять поставщика силовых установок. Кроме того, «Уильямс» использует моторы «Мерседес» и с 2022 года рассчитывал получать от немецкой команды не только двигатели, но и коробку передач и гидравлику.
Именно в коробке передач заключается третья причина — небольшие команды отказались от отдела по разработке этого компонента из-за высоких затрат, и именно это планируют сделать в «Уильямсе», однако «Рено» всегда ограничивалась только поставкой двигателей своим клиентам.
Напомним, в следующем сезоне у «Рено» не будет клиентов, не считая собственной заводской команды «Альпин».
- 1 февраля 2021
-
21:53
-
20:55
-
20:00
-
18:47
-
17:29
-
16:27
-
15:39
-
13:05
-
12:46
-
11:56
-
10:44
-
09:58
-
09:00
-
00:38
-
00:23
- 31 января 2021
-
23:55
-
22:11
-
20:59
-
19:55
-
18:32
-
16:52
-
15:39
-
14:59
-
13:51
-
12:51
-
10:53
-
09:53
-
00:51
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:51
-
20:51
-
19:46
-
18:46
-
17:55
-
16:53