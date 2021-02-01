Источник: «Рено» нацелен поставлять моторы «Уильямсу»

Компания «Рено» рассматривает возможность договориться о поставке двигателей с командой «Уильямс», сообщает Motorsport. По информации источника, французская компания уже провела первичные переговоры с командой.



Кроме того, как сообщает источник, «Рено» заинтересован в том, чтобы сделать команду «Уильямс» «филиалом» своей молодёжной Академии.



Однако, на пути к возможной договорённости есть несколько препятствий. Так, например, болиды по регламенту 2022 года уже находятся на стадии разработки и может быть поздно менять поставщика силовых установок. Кроме того, «Уильямс» использует моторы «Мерседес» и с 2022 года рассчитывал получать от немецкой команды не только двигатели, но и коробку передач и гидравлику.



Именно в коробке передач заключается третья причина — небольшие команды отказались от отдела по разработке этого компонента из-за высоких затрат, и именно это планируют сделать в «Уильямсе», однако «Рено» всегда ограничивалась только поставкой двигателей своим клиентам.



Напомним, в следующем сезоне у «Рено» не будет клиентов, не считая собственной заводской команды «Альпин».