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Источник: «Рено» нацелен поставлять моторы «Уильямсу»

Источник: «Рено» нацелен поставлять моторы «Уильямсу»
Авто / Формула-1 0
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Компания «Рено» рассматривает возможность договориться о поставке двигателей с командой «Уильямс», сообщает Motorsport. По информации источника, французская компания уже провела первичные переговоры с командой.

Кроме того, как сообщает источник, «Рено» заинтересован в том, чтобы сделать команду «Уильямс» «филиалом» своей молодёжной Академии.

Однако, на пути к возможной договорённости есть несколько препятствий. Так, например, болиды по регламенту 2022 года уже находятся на стадии разработки и может быть поздно менять поставщика силовых установок. Кроме того, «Уильямс» использует моторы «Мерседес» и с 2022 года рассчитывал получать от немецкой команды не только двигатели, но и коробку передач и гидравлику.

Именно в коробке передач заключается третья причина — небольшие команды отказались от отдела по разработке этого компонента из-за высоких затрат, и именно это планируют сделать в «Уильямсе», однако «Рено» всегда ограничивалась только поставкой двигателей своим клиентам.

Напомним, в следующем сезоне у «Рено» не будет клиентов, не считая собственной заводской команды «Альпин».

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