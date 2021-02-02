Академия «Феррари» лишилась ещё одного пилота

Бразильский гонщик Джанлука Петекоф сообщил, что покидает молодёжную программу Академии «Феррари».



«Сегодня я объявляю, что не буду продолжать сотрудничество с Академией „Феррари“ в сезоне-2021. Десять побед, десять поулов, титул чемпиона „Формулы-Региональ“ и сорок очков суперлицензии ФИА. Это были мои первые три сезона в Европе, в которых я развивался как гонщик и как личность. Приятно закончить. Приятно закончить их в статусе чемпиона.



Спасибо всем в Академии „Феррари“, команде „Феррари“, но, особенно, тифози, которые поддерживали меня с первого дня. До скорой встречи, большое спасибо! Пришло время для новой главы в моей карьере, и я могу сказать, что я голоден как никогда раньше!», — написал Петекоф в своём «инстаграме».