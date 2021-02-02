Хэмилтон: Сенна в одиночку противостоял системе, я тоже испытал это

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как в своё время был вдохновлён примером легендарного Айртона Сенны. По его словам, он был увлечён не только гоночным талантом бразильца, но и тем, как тот боролся с системой.

«Айртон в одиночку противостоял системе, которая далеко не всегда была дружелюбна к нему. Я тоже испытал это в своей карьере, хотя и по другим причинам», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.



Льюис также отметил, что протесты Black Lives Matter напомнили ему о расизме, с которым он сталкивался в юности. Хэмилтон в начале прошлого сезона выступил за введение предсоревновательного ритуала с преклонением колена и попросил «Мерседес» перекрасить болид в чёрный цвет.

«Когда я сосредоточился на этих вещах, это дало мне больше силы — дополнительный импульс, который я ощущал в гонках. Речь шла уже не о победе, а о более крупной цели», — добавил британец.