Албон будет выступать в DTM на автомобиле в ливрее «Альфа Таури»

В сезоне-2021 «Ред Булл» возвращается в кузовную серию DTM в партнёрстве с итальянской командой AF Corse. Австрийский коллектив на официальном сайте показал, как будут выглядеть ливреи машин.
Напомним, DTM с 2021 года переходит на спортивные автомобили GT. «Ред Булл» будет участвовать в гонках на двух Ferrari 488 GT3 Evo, подготовленных AF Corse.
Фото: redbull.com
Представлять «Ред Булл» в DTM в новом сезоне будут три пилота: Лиам Лоусон, Александер Албон и Ник Кэссиди.
Фото: redbull.com
Лоусон проведёт в DTM полный сезон, а Албон и Кэссиди разделят обязанности во второй машине, которая будет окрашена в цвета модного бренда «Альфа Таури».
Фото: redbull.com
Напомним, Албон лишился места в команде «Ред Булл» Формулы-1, его заменил мексиканец Серхио Перес.
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