Албон будет выступать в DTM на автомобиле в ливрее «Альфа Таури»

В сезоне-2021 «Ред Булл» возвращается в кузовную серию DTM в партнёрстве с итальянской командой AF Corse. Австрийский коллектив на официальном сайте показал, как будут выглядеть ливреи машин.



Напомним, DTM с 2021 года переходит на спортивные автомобили GT. «Ред Булл» будет участвовать в гонках на двух Ferrari 488 GT3 Evo, подготовленных AF Corse.

Фото: redbull.com

Представлять «Ред Булл» в DTM в новом сезоне будут три пилота: Лиам Лоусон, Александер Албон и Ник Кэссиди.

Фото: redbull.com

Лоусон проведёт в DTM полный сезон, а Албон и Кэссиди разделят обязанности во второй машине, которая будет окрашена в цвета модного бренда «Альфа Таури».

Фото: redbull.com

Напомним, Албон лишился места в команде «Ред Булл» Формулы-1, его заменил мексиканец Серхио Перес.