«Мерседес» объявил дату презентации болида. Машина получила индекс с новой приставкой

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» сообщила, что представит публике свой новый болид W12 E Performance 2 марта.



«Мы рады сообщить, что наш болид Формулы-1 2021 года будет официально представлен ровно через месяц — 2 марта во время цифровой презентации. Он получит индекс W12 E Performance.

Обозначение «E Performance» — это новая приставка, которая будет использоваться в названиях всех гибридных машин Mercedes-AMG. И W12 станет первым болидом Формулы-1, в имени которого она появится.

В день показа болида мы представим широкий спектр материалов о нём, включая первоначальные эскизы и техническую информацию. Также у журналистов будет возможность задать вопросы Тото Вольфу и Джеймсу Эллисону», — говорится в заявлении команды.