«Хаас»: новая трасса? Это не проблема для Никиты Мазепина
В «Хаасе» намекнули, что не ожидают проблем для Никиты Мазепина, когда ему придётся дебютировать на новых для себя трассах в Формуле-1. Чтобы подчеркнуть это, пресс-служба американского коллектива опубликовала на своей странице в «Твиттере» видеозапись с фрагментами прошлогоднего победного выступления россиянина в первой гонке Ф-2 в Муджелло.
«Новая трасса? Это не проблема для Никиты!» — говорится в описании к видео.
Видео доступно на странице команды «Хаас» в «Твиттере».
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.
Напомним, что в «Хаасе» приняли решение полностью обновить состав пилотов перед сезоном-2021. Кевина Магнуссена и Ромена Грожана сменили два дебютанта — Никита Мазепин и Мик Шумахер.
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