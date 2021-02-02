«Хаас»: новая трасса? Это не проблема для Никиты Мазепина

В «Хаасе» намекнули, что не ожидают проблем для Никиты Мазепина, когда ему придётся дебютировать на новых для себя трассах в Формуле-1. Чтобы подчеркнуть это, пресс-служба американского коллектива опубликовала на своей странице в «Твиттере» видеозапись с фрагментами прошлогоднего победного выступления россиянина в первой гонке Ф-2 в Муджелло.



«Новая трасса? Это не проблема для Никиты!» — говорится в описании к видео.

Видео доступно на странице команды «Хаас» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

Напомним, что в «Хаасе» приняли решение полностью обновить состав пилотов перед сезоном-2021. Кевина Магнуссена и Ромена Грожана сменили два дебютанта — Никита Мазепин и Мик Шумахер.