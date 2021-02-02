«И я туда же». Виталий Петров сообщил, что заразился коронавирусом

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Российский гонщик отметил, что болезнь протекает без осложнений и он совершает ежедневные прогулки по лесу.



«И я туда же. Пришёл положительный тест на COVID. Запахи не чувствую три дня. Заболел 1,5 недели назад. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было, но спустя 6 дней поднялась температура 37,8. Продержалась 1 день. Мы её успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи. Вроде бы болезнь проходит без осложнений. Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день», — написал Петров.

Фото доступно на странице Виталия Петрова в «Инстаграме».