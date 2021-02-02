Источник: Хэмилтон договорился с «Мерседесом» и получил право вето при выборе напарника

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон договорился об условиях нового контракта с «Мерседесом», сообщает AutosportWeb. Британец подпишет новое соглашение на два года с опцией продления ещё на один сезон. Все финансовые условия уже согласованы. Кроме того Хэмилтон получает право использования вето при выборе напарника. На данный момент партнёром Льюиса является Валттери Боттас. О новом контракте действующего чемпиона мира могут объявить уже в течение недели.

Напомним, в последнее время в СМИ появлялись слухи, что стороны не могут договориться о контракте в связи с серьёзными требованиями Льюиса. Кроме того муссировались слухи, что на фоне удачного выступления Джорджа Расселла за рулём «Мерседеса» рыночная стоимость Льюиса упала.