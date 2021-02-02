Грожан: если бы в минувшем сезоне Хэмилтон выступал в «Хаасе», он бы ничего не добился

Бывший пилот «Хааса» Ромен Грожан в очередной раз выразил мнение, что в нынешней Формуле-1 именно болид, а не талант пилота имеет ключевое значение.

«Уверен, что Перес покажет себя в „Ред Булл“ с лучшей стороны. С этим болидом он должен добиться высоких результатов, к тому же, ему поможет многолетний опыт. Машины имеют большое значение. Посади мы в минувшем сезоне в болид „Хааса“ Хэмилтона, он бы ничего не добился. Выступление Расселла в Бахрейне продемонстрировало, какое значение имеет болид», — приводит слова французского пилота GPblog.

Напомним, по завершении минувшего сезона Грожан официально расстался с «Хаасом». В целом же, сезон для него завершился досрочно из-за жуткой аварии, в которую он попал на Гран-при Бахрейна.