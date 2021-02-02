Грожан: если бы в минувшем сезоне Хэмилтон выступал в «Хаасе», он бы ничего не добился
Бывший пилот «Хааса» Ромен Грожан в очередной раз выразил мнение, что в нынешней Формуле-1 именно болид, а не талант пилота имеет ключевое значение.
«Уверен, что Перес покажет себя в „Ред Булл“ с лучшей стороны. С этим болидом он должен добиться высоких результатов, к тому же, ему поможет многолетний опыт. Машины имеют большое значение. Посади мы в минувшем сезоне в болид „Хааса“ Хэмилтона, он бы ничего не добился. Выступление Расселла в Бахрейне продемонстрировало, какое значение имеет болид», — приводит слова французского пилота GPblog.
Напомним, по завершении минувшего сезона Грожан официально расстался с «Хаасом». В целом же, сезон для него завершился досрочно из-за жуткой аварии, в которую он попал на Гран-при Бахрейна.
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
20:59
-
19:52
-
18:06
-
17:28
-
16:43
-
16:25
-
14:28
-
14:04
-
12:33
-
11:59
-
10:59
-
09:05
-
00:50
- 1 февраля 2021
-
22:46
-
21:53
-
20:55
-
20:00
-
18:47
-
17:29
-
16:27
-
15:39
-
13:05
-
12:46
-
11:56
-
10:44
-
09:58
-
09:00
-
00:38
-
00:23
- 31 января 2021
-
23:55
-
22:11
-
20:59
-
19:55
-
18:32
-
16:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам