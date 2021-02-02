Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто: знаю, что моё время в «Феррари» не безгранично. Нужен результат

Бинотто: знаю, что моё время в «Феррари» не безгранично. Нужен результат
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто осознаёт, что кредит доверия со стороны боссов компании не безграничен. Функционер отметил, что ему необходимо продемонстрировать результат.

«В наших планах на будущее ничего не меняется. Знаю, что моё время не безгранично. Прекрасно понимаю, как команда, мы должны работать хорошо и давать результат. Но в целом минувший сезон получился очень напряжённым. Он был тяжёл во многих аспектах. Наши выступления были неудовлетворительны.

Шестое место в Кубке конструкторов — худший результат с 1980 года. Но всё же в 2020 году мы инвестировали в будущее. Попытались создать фундамент, который превратит нас в крепкую команду и, надеюсь, даст старт новому циклу", — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021