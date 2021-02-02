Бинотто: знаю, что моё время в «Феррари» не безгранично. Нужен результат

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто осознаёт, что кредит доверия со стороны боссов компании не безграничен. Функционер отметил, что ему необходимо продемонстрировать результат.

«В наших планах на будущее ничего не меняется. Знаю, что моё время не безгранично. Прекрасно понимаю, как команда, мы должны работать хорошо и давать результат. Но в целом минувший сезон получился очень напряжённым. Он был тяжёл во многих аспектах. Наши выступления были неудовлетворительны.

Шестое место в Кубке конструкторов — худший результат с 1980 года. Но всё же в 2020 году мы инвестировали в будущее. Попытались создать фундамент, который превратит нас в крепкую команду и, надеюсь, даст старт новому циклу", — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.