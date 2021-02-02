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Источник: о переходе Грожана в IndyCar объявят 3 февраля

Источник: о переходе Грожана в IndyCar объявят 3 февраля
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, как и ожидалось, продолжит карьеру в американской автогоночной серии IndyCar, сообщает Auto Hebdo со ссылкой на источники. О его контракте с командой «Дейл Койн Рейсинг» объявят 3 февраля.

Кроме того, подчёркивается, что Грожан вёл переговоры с командой «Фойт», но стороны не сошлись в финансовых вопросах.

Напомним, Ромен Грожан покинул Формулу-1 по завершении сезона-2020. Французу не удалось выступить на двух последних этапах, так как на Гран-при Бахрейна он попал в тяжёлую аварию, в результате которой получил ожоги рук и ног. Спортсмен до сих пор продолжает восстанавливаться от повреждений.

Добавим, что новый сезон IndyCar примет старт 18 апреля. Гонка пройдёт в Алабаме.

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