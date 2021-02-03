Журналист Sky Sports: с контрактом или без Хэмилтон может работать на базе «Мерседеса»

Журналист Sky Sports Крейг Слейтер поделился мнением о затянувшихся переговорах между «Мерседеса» с Льюисом Хэмилтоном по новому контракту.



«По поводу контракта Хэмилтона всё тихо. В «Мерседесе» спокойны и понимают, что чем дольше это тянется – тем больше будет слухов. Но они говорят, что готовы на это пойти. «Мерседес» и Хэмилтон хотят продолжить сотрудничество, это изначально был их план, и стороны продолжают настаивать на нём

У Льюиса нет проблем из-за того, что в данный момент у него фактически нет контракта. Насколько я понимаю, он всё равно может посещать базу «Мерседеса». С контрактом или без он может продолжать работать. Крайний срок подписания, по заявлению Тото Вольфа, — день вылета в Бахрейн на предсезонные тесты, то есть 11 марта. Однако презентация нового болида «Мерседеса» назначена на 2 марта и на ней обычно присутствуют и гонщики. Будет очень удивительно, если к презентации ничего не прояснится», – приводит слова Слейтера PLanetF1.