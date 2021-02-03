Норрис: если бы о Хэмилтоне так сказал Кими, людям бы понравилось

В прошлом сезоне пилоту «Макларена» Ландо Норрису пришлось извиняться за свои комментарии в адрес Льюиса Хэмилтона. Тогда молодой гонщик сказал, что достижения старшего коллеги для него ничего не значат и связал успехи пилота «Мерседеса» с наличием быстрейшего болида. Ландо вспомнил ту ситуацию и прокомментировал её.



«Я всегда стремлюсь оставаться хорошим парнем. Но также пытаюсь говорить хоть немного правды. Однако порой людям это не нравится.



Это была сложная ситуация. Ведь в паддоке нет никого, кого я уважаю больше, чем Льюиса. Это касается и его достижений. У меня на счету всего один подиум. Поэтому я не могу говорить, что он плохо справляется, и знаю, как трудно попасть на пьедестал, особенно занять первое место.

Мои комментарии о Формуле-1 никогда не направлены на то, чтобы принизить кого-то из пилотов или их достижения. Возможно, иногда я говорю что-то плохое. То, чего не должен произносить, так как не обдумал это достаточно хорошо. Но такое происходит только потому, что я обычный человек. Все иногда делают ошибки. В конце концов, у меня нет плохих мыслей о ком-то. Это всего лишь выплеск эмоций, их испытывает каждый пилот. Я допускаю ошибки сейчас и уверен, буду допускать их в будущем.



Думаю, если бы [о Хэмилтоне] так сказал Кими Райкконен, людям бы понравилось. С этим ничего не поделаешь. Всё зависит от того, как тебя воспринимают. Я пришёл в Ф-1 с имиджем весельчака. Люди не замечали моей тёмной стороны. Увидев её, они подумали, что я не уважаю окружающих. Есть пилоты, которые часто говорят такие вещи, но так как они делают это постоянно, люди находят это нормальным. Просто все привыкли к их высказываниям», — цитирует Ландо Motorsport.