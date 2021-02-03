Боттас показал покрытое инеем лицо после пробежки в 22-градусный мороз
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который продолжает готовиться к новому сезону на севере Финляндии, рядом с Кильписъярви, опубликовал в социальных сетях собственную фотографию после пробежки в 22-градусный мороз.
«Для пробежки всегда хорошая погода. Минус 22 и немного холодного ветра – это не оправдания», — написал под снимком Валттери.
Фотографией в своих аккаунтах поделилась пресс-служба «Мерседеса», пошутив, что для Валттери это привычные тренировки.
Фото доступно на странице Валттери Боттаса в «Инстаграме».
В чемпионате-2020 Боттас занял второе место. По итогам сезона он набрал 223 очка. Чемпионский титул завоевал его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон (347). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214).
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