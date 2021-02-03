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Грожан объявил о контракте с командой IndyCar

Грожан объявил о контракте с командой IndyCar
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан сообщил, что следующий сезон он проведёт в серии IndyCar. Француз подписал контракт с командой Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид «Хонды» под номером «51» в 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.

«Я очень рад возможности участвовать в гонках в США в серии IndyCar. У меня были разные варианты на предстоящий сезон. Однако IndyCar был, безусловно, более приоритетным. Хотя я ещё и не готов к овалам!

Пелотон в этой серии гораздо более ровный, чем то, к чему я привык в своей карьере. Будет интересно снова побороться за подиумы и победы. Моя левая рука всё ещё не до конца здорова, но мы почти готовы вернуться в гоночную машину и начать следующую главу моей карьеры», — приводит слова Грожана Racer.

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