Менеджер «Альфа Ромео» объяснил большую паузу между тестами в Бахрейне и стартом сезона

Менеджер команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Беат Цендер объяснил, почему предсезонные тесты в Бахрейне состоятся с 12 по 14 марта, а не ближе к открывающему сезон Гран-при Бахрейна, который пройдёт 26-28 марта.
«Вещи останутся там, а в промежутках команда летит домой. Причины двухнедельного перерыва разные. Формула-1 хочет провести два чётко разных события. Кроме того нам пришлось бы изменить спортивный регламент в короткие сроки, потому что между последним днём тестирования и гонкой должен был быть перерыв не менее 10 дней. Это требует общего согласия. Было несколько команд, которые не захотели пойти на это.
Почему не в Европе? У нас лучшие мысли о Бахрейне. Наш прошлогодний опыт в отношении кризиса, связанного с коронавирусом, показал, что Бахрейн гарантирует высочайшую безопасность. Нигде тесты не проводились так эффективно по прибытии, нигде результаты не давались так быстро. На вопросы ответили в считаные минуты", — приводит слова Цендера Auto Motor und Sport.
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