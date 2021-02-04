Иван Ургант «утопил» дакаровский КАМАЗ

Представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Дакар»-2021 Дмитрий Сотников, заместитель руководителя команды Эдуард Николаев и руководитель команды Владимир Чагин стали гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.



Традиционно, не обошлось и без шуток перед началом программы — в прешоу ведущий программы Иван Ургант решил «попробовать себя» в качестве пилота гоночного грузовика.



«Сегодня пригласили важного гостя в студию, но в студию он не помещается», — сказал о КАМАЗе Ургант.



Иван сел за руль автомобиля, исследовал приборную панель, научился заводить автомобиль при помощи кнопок на панели. Однако, опыт пилотирования оказался неудачным — КАМАЗ «утонул» в ближайшем водоёме.

«700 тысяч евро», — ответил на вопрос о стоимости машины Эдуард Николаев.



«Ну… Какие-то деньги я отдам… Работаем, ребята!», — отреагировал Иван Ургант.