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Иван Ургант «утопил» дакаровский КАМАЗ

Иван Ургант «утопил» дакаровский КАМАЗ
Авто / Дакар 2021 0
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Представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Дакар»-2021 Дмитрий Сотников, заместитель руководителя команды Эдуард Николаев и руководитель команды Владимир Чагин стали гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Традиционно, не обошлось и без шуток перед началом программы — в прешоу ведущий программы Иван Ургант решил «попробовать себя» в качестве пилота гоночного грузовика.

«Сегодня пригласили важного гостя в студию, но в студию он не помещается», — сказал о КАМАЗе Ургант.

Иван сел за руль автомобиля, исследовал приборную панель, научился заводить автомобиль при помощи кнопок на панели. Однако, опыт пилотирования оказался неудачным — КАМАЗ «утонул» в ближайшем водоёме.

«700 тысяч евро», — ответил на вопрос о стоимости машины Эдуард Николаев.

«Ну… Какие-то деньги я отдам… Работаем, ребята!», — отреагировал Иван Ургант.

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