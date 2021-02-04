Иван Ургант «утопил» дакаровский КАМАЗ

Представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Дакар»-2021 Дмитрий Сотников, заместитель руководителя команды Эдуард Николаев и руководитель команды Владимир Чагин стали гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Традиционно, не обошлось и без шуток перед началом программы — в прешоу ведущий программы Иван Ургант решил «попробовать себя» в качестве пилота гоночного грузовика.
«Сегодня пригласили важного гостя в студию, но в студию он не помещается», — сказал о КАМАЗе Ургант.
Иван сел за руль автомобиля, исследовал приборную панель, научился заводить автомобиль при помощи кнопок на панели. Однако, опыт пилотирования оказался неудачным — КАМАЗ «утонул» в ближайшем водоёме.
«700 тысяч евро», — ответил на вопрос о стоимости машины Эдуард Николаев.
«Ну… Какие-то деньги я отдам… Работаем, ребята!», — отреагировал Иван Ургант.
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