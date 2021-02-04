Ферстаппен: в сезоне-2021 «Ред Булл» будет очень конкурентоспособным

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал проблемы с аэродинамикой на болиде команды в прошлом году и заявил, что после должных изменений машина австрийского коллектива в новом сезоне станет более конкурентоспособной.

«В сезоне-2021 для нас будет важно восстановить [пропавшую] прижимную силу. Мы сделаем это наилучшим образом и будем очень конкурентоспособны. Думаю, все в команде многое узнали о нашей машине в прошлом году. Постараемся исправить все её недостатки в этом сезоне. Мы не можем работать над всеми областями из-за ограничений в жетонах развития. И, конечно, команда уже смотрит на 2022 год и то, что нас ждёт в нём», — приводит слова Ферстаппена Daily Express.



Макс также заявил, что не будет принимать активное участие в разработке болида нового поколения.

«В 2022-м всё будет совершенно иначе, поэтому мне будет сложно внести какой-либо вклад в создание этого болида. Это дело инженеров и конструкторов – придумать и спроектировать самую быструю машину, которую они только могут сделать.

Надеюсь, что для гонок эти машины подойдут лучше. Потому что с нынешними болидами очень сложно преследовать соперника. Конечно, у нас было несколько увлекательных гонок, но ситуация улучшится, если решить этот вопрос», — добавил Ферстаппен.