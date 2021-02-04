Ральф Шумахер назвал обескураживающей сагу с контрактом Хэмилтона

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер прокомментировал затянувшиеся переговоры по новому контракту между командой «Мерседес» и семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
«Ясно одно – Формула-1 больше, чем любой отдельный человек. Сейчас февраль, и самый важный человек на данный момент в «Королевских гонках» — семикратный чемпион мира – всё ещё не подписан. Я нахожу это досадным и, честно говоря, немного обескураживающим. Льюис также не должен забывать о риске своего поведения. Вокруг говорят, что дело только в деньгах, но я надеюсь, что нет», — приводит слова Ральфа GrandPX.
Напомним, Хэмилтон выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов с «Мерседесом», а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов кряду.
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