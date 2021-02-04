Сайнс: невозможно узнать, является ли Хэмилтон самым талантливым

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что из-за совершенства болидов «Мерседеса» в последние годы невозможно судить о истинном уровне таланта семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Я думаю, что Льюис — лучший гонщик на стартовой решетке, и он один из самых талантливых в истории. Но это невозможно узнать, потому что есть только два «Мерседеса», которые можно пилотировать. Такова моя точка зрения.
Очень жаль, что в данный момент наш спорт стал настолько командным и зависимым от техники, в то время как в пелотоне так много талантов. Все гонщики могут оказаться в пределах трёх десятых друг от друга на квалификационном круге. По факту же первое и последнее место на решётке разделяют две секунды», — приводит слова Карлоса GPFans.
Хэмилтон выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов с «Мерседесом», а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов кряду.
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