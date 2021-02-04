«Мы с тобой». Смоляр и Алёшин отреагировали на хейт в адрес Сидорковой

Российские пилоты программы SMP Racing Александр Смоляр и Михаил Алёшин поддержали Ирину Сидоркову, которую раскритиковали в социальных сетях за не слишком сильное выступление на первом этапе азиатской Формулы-3. В первых двух гонках она заняла 19-е место, а в третьей финишировала на 15-й позиции.
«Нужно понимать именно роль такого большого перерыва. Для любого спортсмена перерыв в год… Мы знаем, что Ира ездила на симуляторе, но всё равно это огромная разница. Нужно действительно почти учиться заново. Тем более машина новая, и Ира проехала всего буквально несколько дней тестов до этого. Поэтому привыкать нужно обязательно. Это очень тяжело — сесть в новую машину и сразу поехать, тем более когда рядом пилоты Ф-2», — сказал Смоляр в подкасте «Гоночная среда» на YouTube-канале SMP Racing.
Алёшин уверен, что самой Сидорковой на комментарии болельщиков не нужно обращать абсолютно никакого внимания.
«Ребят, хейт всегда есть и будет. Это нормально. Когда ты что-то выигрываешь, тебя все любят. Стоит следующую гонку проиграть — и всё. К этому просто надо привыкнуть. Думаю, Ира с этим не первый раз сталкивается и прекрасно знает, что её задача – не обращать на это внимания, а работать дальше. Так что, Ира, мы с тобой», — отметил Михаил.
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