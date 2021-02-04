Чемпион MotoGP Мир считает фаворитом сезона Марка Маркеса

Действующий чемпион MotoGP Хоан Мир не считает себя фаворитом сезона-2021 MotoGP.



«Для меня фаворитом сезона является Марк Маркес. Он гораздо опытнее, быстрее и титулованнее, чем я. Если он не сможет выступать, то я не вижу явного фаворита сезона. Наверное, им буду я. Но если Марк будет на трассе, то фаворит — он. Чтобы считаться фаворитом, мне нужно выступать лучше. Да, мы стали чемпионами в прошлом году, но не скоростью, а стабильностью. На бумаге у нас есть шансы защитить титул, но я не фаворит, а один из претендентов», — приводит слова Хоана Мира официальный сайт MotoGP.



Ранее инсайдеры сообщали, что шестикратный чемпион мира Марк Маркес вернётся в пелотон не раньше середины сезона-2021 серии.