Источник: Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на один сезон без повышения зарплаты

Команда Формулы-1 «Мерседес» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон достигли договорённости о новом контракте, сообщает F1-Insider. По информации источника, речь идёт об однолетнем соглашении с опционом на ещё один сезон. Заработная плата Хэмилтона останется прежней — он будет получать € 40 млн за сезон, однако команда сделал шаг навстречу Хэмилтону — ему будет предоставлено право продать два рекламных места на шлеме и комбинезоне.
При этом, как сообщает источник, Хэмилтон получит право вето при выборе напарника. Люди из мира автоспорта уже прозвали это право «оговоркой Ферстаппена» — считается, что причина, по которой Хэмилтон попросил право вето, заключается именно в нидерландском пилоте, который входит в потенциальный список будущих пилотов немецкой команды.
Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
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