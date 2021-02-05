Джовинацци: в «Феррари» поставили передо мной понятную задачу
Пилот «Альфа Ромео», воспитанник Академии «Феррари» Антонио Джовинацци рассказал, что для него ясны задачи, которые поставили перед ним боссы из Маранелло на сезон-2021.
«Со стороны „Феррари“ мне всё понятно, поставлена понятная задача прогрессировать и показывать результат. Так что такова моя цель на 2021 год. Хочу упорно работать с командой, как мы это делали в последние два года. Здесь я себя чувствую, словно в семье, ведь это будет третий год с „Альфа Ромео“. Рад, что продолжу работать вместе с Кими, с ним прогрессировать будет легче.
Надеюсь, у нас будет более сильная машина и очки станет зарабатывать проще. Надеюсь на серьёзную прибавку в скорости", — приводит слова итальянcкого пилота F1i.
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