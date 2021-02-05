Р. Шумахер: Хэмилтон в 36 лет не может требовать 100%. Ему стоит помнить о Расселле
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который до сих пор не подписал новый контракт с «Мерседесом». Немец отметил, что Хэмилтону не стоит забывать о том, что у «Мерседеса» уже по сути подоспела для него замена в лице Джорджа Расселла.
«Я продолжаю слышать, что вся суть вопроса в финансах. Надеюсь, что это не так. Хэмилтон должен знать, что в 36 лет он не может требовать 100%. Льюис также должен знать, что Формула-1 это нечто большее, чем один человек. Ему нужно проснуться. Всё ещё существует риск того, что „Мерседес“ посадит в машину Расселла. Хэмилтону не стоит забывать о Джордже», — приводит слова немецкого ветерана GrandPrix247.
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