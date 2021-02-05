Новый босс Ф-1 Доменикали призвал гонщиков уделять внимание поведению вне трассы

Экс-руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, который с 2021 года сменил на посту исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, выразил мнение, что гонщикам надо больше внимания уделять своему имиджу вне трассы и быть примером для остальных.



«На пилотах лежит большая ответственность, потому что они лицо нашего спорта. У нас есть огромный потенциал для привлечения новых поклонников, которые будут интересоваться не только их гоночным мастерством, но и человеческим поведением.



Хэмилтон сейчас — главный амбассадор Формулы-1. Он очень важен для «Королевских гонок», так как уделяет внимание многим вопросам, выходящим за рамки обычного спорта.



У нас никогда не было так много фантастических гонщиков — молодых, талантливых, очень сильных, — и мы не можем упустить возможность убедиться, что они больше, чем просто пилоты. Им нужно понять, что их отношения с миром Формулы-1 очень важны. Это область, которой я хотел бы уделить особое внимание. Важно обсуждать с ними не только спортивную сторону. Мы должны, используя нашу платформу и их популярность, продвигать идеалы, которые важны для нашего общества», — приводит слова Доменикали BBC.

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