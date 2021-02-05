Участник российского этапа КМ по бахам раскрасил машину под легендарный гоночный «Порше»

На гоночной трассе «Игора Драйв» с технических проверок стартовали первый этап Кубка мира ФИА по бахам и первый этап чемпионата России «Северный лес», сообщает корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. В этот раз гонщикам предстоит сражаться три дня без пролога. После административных и технических проверок к старту допущены 19 экипажей в Кубке мира и 35 экипажей в чемпионате России. Самому младшему участнику, Дмитрию Охотникову, 17 лет, а самому возрастному, французу Клоду Фурнье, – 68.



Интересную раскраску своего автомобиля показал пилот команды АСК «Вираж» Максим Кирпилев: цвета его автомобиля Porsche Cayenne напоминают раскраску легендарного дакаровского Porsche 911 Рене Метжа.



Немецкая гонщика Лина ван де Марс рассказала, как ей удалось попасть на гонку, несмотря на пандемию коронавируса. Она решила, что безопаснее ехать не на автомобиле, а лететь на самолёте. Но прямых рейсов в Россию нет, и бывшая барабанщица, а ныне популярная телевизионная ведущая решила лететь через Турцию. Но после этого самолёт из-за плохой погоды приземлился не в Санкт-Петербурге, а в Хельсинки, так что Лине всё-таки пришлось брать в аренду автомобиль и ехать на нём.

Светлана Амеличкина подготовила видеопревью к старту гонки.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.