В Формуле-1 уже в сезоне-2021 могут появиться спринтерские гонки по субботам

Новый исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что руководство чемпионата вместе с командами прорабатывает идею проведения спринтерских гонок по субботам и может опробовать этот формат уже в этом году.



«Обсуждения идеи с реверсивной решёткой окончены. Это то, что я могу сказать точно. Важно думать о новых идеях, чтобы стать более привлекательными или интересными. Но при этом нельзя отказываться от традиционного подхода к гонкам. Думаю, мы уже обожглись в сезоне, когда поменяли формат квалификации через две гонки. Такого нужно избегать. Пока нынешний формат выглядит довольно стабильно.

Мы изучаем, какими могут быть спринтерские гонки по субботам, и уже думали, можно ли опробовать их в этом году. Уже ведутся обсуждения с командами. Думаю, такой формат возможен. Это единственное, что может быть интересно», — приводит слова Доменикали GPFans.