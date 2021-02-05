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В Формуле-1 уже в сезоне-2021 могут появиться спринтерские гонки по субботам

В Формуле-1 уже в сезоне-2021 могут появиться спринтерские гонки по субботам
Авто / Формула-1 0
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Новый исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что руководство чемпионата вместе с командами прорабатывает идею проведения спринтерских гонок по субботам и может опробовать этот формат уже в этом году.

«Обсуждения идеи с реверсивной решёткой окончены. Это то, что я могу сказать точно. Важно думать о новых идеях, чтобы стать более привлекательными или интересными. Но при этом нельзя отказываться от традиционного подхода к гонкам. Думаю, мы уже обожглись в сезоне, когда поменяли формат квалификации через две гонки. Такого нужно избегать. Пока нынешний формат выглядит довольно стабильно.

Мы изучаем, какими могут быть спринтерские гонки по субботам, и уже думали, можно ли опробовать их в этом году. Уже ведутся обсуждения с командами. Думаю, такой формат возможен. Это единственное, что может быть интересно», — приводит слова Доменикали GPFans.

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