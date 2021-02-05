Глава Формулы-1 отреагировал на скандал с участием Никиты Мазепина

Нового исполнительного директора Формулы-1 Стефано Доменикали попросили прокомментировать скандал с участием российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина, который разгорелся после публикации на его странице в соцсети резонансного видео.



«Совершенно очевидно, то, что он сделал, было неприемлемо. Это понятно. Но Никита извинился, и в ходе предстоящей дискуссии мы должны убедиться, что пилоты понимают, что мы не можем шутить над некоторыми вещами. Это недопустимо. Гонщики слишком важны, чтобы не понимать, какую модель поведения они должны воплощать», — приводит слова Доменикали BBC.



В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.

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