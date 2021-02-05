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Поведение Мазепина обсудят на встрече пилотов Формулы-1 в Бахрейне

Поведение Мазепина обсудят на встрече пилотов Формулы-1 в Бахрейне
Авто / Формула-1 0

Экс-руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, который с 2021 года сменил на посту исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, сообщил, что он обратился к президенту GPDA Алексу Вурцу с просьбой организовать встречу для пилотов «Королевских гонок». По его словам, на ней будут обсуждаться вопросы морали, включая скандал, в который ранее попал россиянин Никита Мазепин из-за публикации резонансного видео.

«Я пригласил пилотов на встречу. Цель — провести её в Бахрейне», — приводит слова Доменикали GrandPX.

Напомним, скандал вокруг Мазепина разгорелся из-за видео, на котором Никита в шутку пристаёт к девушке. Болельщики Формулы-1 даже создали петицию с призывом лишить россиянина места в «Королевских гонках».

Глава Формулы-1 отреагировал на скандал с участием Никиты Мазепина
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