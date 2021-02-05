Мазепин из-за санкций будет выступать в Формуле-1 без флага и гимна России

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин будет выступать в чемпионате мира Формулы-1 в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны, сообщили в Российской автомобильной федерации (РАФ).
«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — приводит слова представителя РАФ «Р-Спорт».
Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.
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