Из-за Ферстаппена из Оксфордского словаря удалили три слова

В Великобритании прислушались к просьбе организации Mongol Identity, просившей издателей внести уточнения в словари из-за фразы, которую адресовал сопернику пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ходе свободной практики Гран-при Португалии.

После аварии с Лэнсом Строллом гонщик из Нидерландов назвал канадца монголом, явно придав этому оскорбительный окрас. Первыми на просьбу Mongol Identity откликнулись составители Оксфордского словаря. Они признали, что включать в определение слова «монгол» ссылку на синдром Дауна некорректно.



«Проанализировав данные о словах «монгол», «монголоид» и «монголизм», мы решили исключить эти термины из Оксфордского словаря для продвинутых учащихся. Эти термины в иных значениях больше не используются широко и поэтому не будут полезны для изучающих английский язык.



Слово «монгол» с заглавной буквы М останется в онлайн-словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary, а также в печатной версии и сохранит обозначение людей монгольского происхождения и культуры», — цитирует издателя словаря Formula1News.