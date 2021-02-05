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Из-за Ферстаппена из Оксфордского словаря удалили три слова

Из-за Ферстаппена из Оксфордского словаря удалили три слова
Авто / Формула-1 0
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В Великобритании прислушались к просьбе организации Mongol Identity, просившей издателей внести уточнения в словари из-за фразы, которую адресовал сопернику пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ходе свободной практики Гран-при Португалии.

После аварии с Лэнсом Строллом гонщик из Нидерландов назвал канадца монголом, явно придав этому оскорбительный окрас. Первыми на просьбу Mongol Identity откликнулись составители Оксфордского словаря. Они признали, что включать в определение слова «монгол» ссылку на синдром Дауна некорректно.

«Проанализировав данные о словах «монгол», «монголоид» и «монголизм», мы решили исключить эти термины из Оксфордского словаря для продвинутых учащихся. Эти термины в иных значениях больше не используются широко и поэтому не будут полезны для изучающих английский язык.

Слово «монгол» с заглавной буквы М останется в онлайн-словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary, а также в печатной версии и сохранит обозначение людей монгольского происхождения и культуры», — цитирует издателя словаря Formula1News.

Из-за фразы Ферстаппена в некоторые словари могут внести изменения
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