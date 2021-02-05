В «Уильямсе» сообщили дату презентации нового болида, представив тизер со звуком мотора
Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что 5 марта впервые покажет публике болид сезона-2021. Машина получила индекс FW43B. К посту команда из Грува добавила небольшое видео со звуком силовой установки.
«Запишите эту дату в свои ежедневники», — говорится в описании к ролику.
Видео доступно на странице команды «Уильямс» в «Твиттере».
Это будет первый полный сезон команды при новых владельцах из Dorilton Capital. Пару пилотов, как и в прошлом году, составят Джордж Расселл и Николас Латифи.
Известные даты презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2021:
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
2 марта. «Мерседес»
5 марта. «Уильямс».
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