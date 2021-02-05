В «Уильямсе» сообщили дату презентации нового болида, представив тизер со звуком мотора

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что 5 марта впервые покажет публике болид сезона-2021. Машина получила индекс FW43B. К посту команда из Грува добавила небольшое видео со звуком силовой установки.



«Запишите эту дату в свои ежедневники», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице команды «Уильямс» в «Твиттере».

Это будет первый полный сезон команды при новых владельцах из Dorilton Capital. Пару пилотов, как и в прошлом году, составят Джордж Расселл и Николас Латифи.

Известные даты презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2021:



15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

2 марта. «Мерседес»

5 марта. «Уильямс».