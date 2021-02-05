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«Астон Мартин» хотел бы подписать Хюлькенберга на роль официального резервиста

«Астон Мартин» хотел бы подписать Хюлькенберга на роль официального резервиста
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр заявил, что команда заинтересована в том, чтобы заключить контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом на роль официального запасного пилота в 2021 году.

«Это было бы просто здорово», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.

Нико в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и дважды Серхио Переса. Он претендовал на роль боевого пилота в «Ред Булл» на этот год, однако руководство австрийского коллектива предпочло другого кандидата. Александера Албона сменил Перес, а Хюлькенберг опять остался без места в Формуле-1.

Напомним, команда «Рейсинг Пойнт» была переименована в «Астон Мартин» и получила статус заводской.

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