«Астон Мартин» хотел бы подписать Хюлькенберга на роль официального резервиста
Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр заявил, что команда заинтересована в том, чтобы заключить контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом на роль официального запасного пилота в 2021 году.
«Это было бы просто здорово», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.
Нико в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и дважды Серхио Переса. Он претендовал на роль боевого пилота в «Ред Булл» на этот год, однако руководство австрийского коллектива предпочло другого кандидата. Александера Албона сменил Перес, а Хюлькенберг опять остался без места в Формуле-1.
Напомним, команда «Рейсинг Пойнт» была переименована в «Астон Мартин» и получила статус заводской.
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