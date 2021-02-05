Эксперт: Хэмилтон боится Ферстаппена. Макс единственный, кто может свергнуть его

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о слухах, согласно которым чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон по новому контракту с «Мерседесом» получит право блокировать в команду переход Макса Ферстаппена. По мнению Коронеля, это говорит лишь о том, что британец боится конкуренции с сильным соперником.

«Льюис боится только Ферстаппена. Он единственный, кто может свергнуть его с трона, Льюис хорошо это понимает. Хэмилтон знает, что его соперники ни Боттас, ни Риккардо. На сегодняшний день Макс и Льюис — лучшие пилоты Формулы-1, так что понимаю, почему он хотел получить право вето. Ведь „Мерседес“ постоянно контактирует с Максом, там по-прежнему заинтересованы в его услугах.

Макс залез в голову Льюису, это очень опасно для любого пилота. Да, пока у него есть преимущество в виде болида, но, выступай они в одной команде, этого преимущества уже не было бы. Льюис знает, что в конечном счёте он проиграет Ферстаппену. Потому он хочет, чтобы с ним рядом был кто-то вроде Боттаса, который не доставляет ему проблем", — приводит слова Коронеля Racingnews365.nl.