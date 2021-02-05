Штайнер рассказал, чего ждёт от Мазепина и Шумахера по итогам сезона

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о планах команды на 2021 год, а также сообщил, чего ждёт от пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера по итогам сезона.

«Наша цель — вернуться к уровню выступлений 2018 года. Если Мик и Никита смогут бороться без того, чтобы вредить интересам команды, то пусть будет так. Но они в любом случае будут сражаться с болидом, который мы не будем развивать на протяжении сезона.

Нас ждёт переходной год. Уже со следующей недели мы будем работать в аэродинамической трубе с прицелом на 2022 год. Если всё пойдёт как нужно, мы ничего не будем делать с машиной образца 2021 года.



Невзирая на это, было бы идеально опередить в новом сезоне «Альфа Ромео» и «Уильямс». Сделать это будет непросто Да, мотор станет мощнее, но это коснётся и «Альфа Ромео». Возможно, мы опередим «Уильямс».



Для меня будет успехом, если к концу 2021 года у нас будет два пилота, которые многому научились и будут готовы к 2022 году", — приводит слова Штайнера GrandPX.news.