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Штайнер рассказал, чего ждёт от Мазепина и Шумахера по итогам сезона

Штайнер рассказал, чего ждёт от Мазепина и Шумахера по итогам сезона
Авто / Формула-1 0
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о планах команды на 2021 год, а также сообщил, чего ждёт от пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера по итогам сезона.

«Наша цель — вернуться к уровню выступлений 2018 года. Если Мик и Никита смогут бороться без того, чтобы вредить интересам команды, то пусть будет так. Но они в любом случае будут сражаться с болидом, который мы не будем развивать на протяжении сезона.

Нас ждёт переходной год. Уже со следующей недели мы будем работать в аэродинамической трубе с прицелом на 2022 год. Если всё пойдёт как нужно, мы ничего не будем делать с машиной образца 2021 года.

Невзирая на это, было бы идеально опередить в новом сезоне «Альфа Ромео» и «Уильямс». Сделать это будет непросто Да, мотор станет мощнее, но это коснётся и «Альфа Ромео». Возможно, мы опередим «Уильямс».

Для меня будет успехом, если к концу 2021 года у нас будет два пилота, которые многому научились и будут готовы к 2022 году", — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

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